Stichting Sintvoorieder1 zoekt kado’s voor jongens, inpakpapier en verhuisdozen

Bij de stichting Sintvoorieder1 wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk kado’s in te zamelen voor kinderen uit Haagse gezinnen die het niet zo breed hebben. In november houdt Den Haag FM een grote actie om de stichting te helpen met de inzameling.

Afgelopen weekend is het Sintvoorieder1-pakhuis geopend en dus kan er voorzichtig al begonnen worden met inzamelen. “Er zijn al wat kado’s langsgebracht”, zegt oprichtster Esther Blom in het programma Haagse Ochtendradio. “Maar naast kado’s zoeken we ook praktische zaken gebruiken. We zijn hard op zoek naar inpakpapier en verhuisdozen. Ook zoeken we bedrijven die op twee zondagen de lunch voor 35 inpakkers wil komen verzorgen.”

De stichting bestaat nu negen jaar en de afgelopen jaren werden meer kado’s voor meisjes ingezameld dan voor jongens. Daarom doet Ester een dringende oproep om vooral kado’s voor jongens in de leeftijdscategorie zes tot twaalf jaar te doneren. “Dat hoeft niet per se de gebruikelijke voetbal te zijn. Je kan ook denken aan mutsen, powerbanks en speakers.”

Den Haag FM-actieweek

Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november zendt Den Haag FM van 7.00 tot 23.00 uur live uit vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat. Naast radioprogramma’s zal er ook een aantal live concerten in het café worden gehouden. Zanger Mike Peterson was afgelopen vrijdag de eerste artiest die zijn medewerking aan de actieweek heeft toegezegd. Op donderdag 22 november is het Hollandse Avond en Mike zal daar een van de optredende artiesten zijn. Hou de komende weken de website van Den Haag FM in de gaten voor meer informatie.

Luister hier naar het interview met Esther Blom op Den Haag FM.