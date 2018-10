Studenten protesteren eind november in Den Haag tegen leenstelsel

Studenten willen op zaterdag 24 november een protestmars naar Den Haag houden om meer aandacht te vragen voor de hoog oplopende studiekosten en de overvolle collegezalen. Ook willen ze meer feedback van de docenten.

Dat zegt voorzitter Carline van Breugel van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) in een interview met het AD. “Wij vinden dat er extra druk nodig is om de problemen van onze generatie duidelijk te maken.” Zij stelt dat het ministerie van Onderwijs bij het verdwijnen van de basisbeurs beloofde dat er extra geld zou komen voor het verbeteren van het onderwijs. Volgens haar blijft die kwaliteitsimpuls uit, terwijl de studenten zich in de schulden moeten steken. “We zien vooral dat een docent steeds meer studenten lesgeeft”, zegt de LSVb-voorzitter. ,,Ruimte voor persoonlijke aandacht is er nauwelijks meer.”

Volgens de LSVb is het onderwijs sinds de invoering van het schuldenstelsel minder toegankelijk geworden. “Er stromen minder studenten vanuit het mbo door naar het hbo, jongeren waarvan de ouders niet gestudeerd hebben, gaan zelf minder snel studeren evenals jongeren met een migratieachtergrond.”

Zware psychologische druk

Ook zorgen de hoge studieschulden ervoor dat eenmaal afgestudeerd en aan het werk, het bijna onmogelijk wordt gemaakt om een woning te kopen. Dat komt doordat de schuld wordt meegenomen in de berekening van de te verkrijgen hypotheek. “Het hebben van schulden geeft een zware psychologische druk en dat voor 35 jaar lang. Daarnaast wordt het je bijna onmogelijk gemaakt om zelf iets op te bouwen door het kopen van een huis”, aldus van Breugel.

Foto: Wouter Engler (Wikipedia)