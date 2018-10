WINACTIE: Gratis naar Macy Gray in het Paard op maandag 5 november

Omroepbaas Joey Koeijvoets in Mediamix op Den Haag FM

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor het uitverkochte concert van Macy Gray op maandag 5 november in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

De Amerikaanse r&b- en soulzangeres, songwriter, producer en actrice Macy Gray heeft geen introductie nodig. De zangeres bracht tien albums uit, werd voor vijf Grammy’s genomineerd en won er één. Gray gaf haar eigen draai aan de neo-soulbeweging eind jaren 90. Geen schetterend koper of psychedelische gitaar, maar een ingehouden stijl met jazzy begeleiders. De wereldhit ‘I try’ betekende haar grote doorbraak. Ook acteren gaat Macy goed af. Ze speelde in films als ‘Spiderman’, ‘The Paperboy’ en ‘Scary Movie 3’. In september verscheen haar nieuwste album ‘Ruby’.

Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg voor het concert van Macy Gray in het Paard op maandag 5 november. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier.

