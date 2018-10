Zoetermeerder wint Haagse Popprijs: “De prijs is eigenlijk voor de regio”

Studenten protesteren eind november in Den Haag tegen leenstelsel

DJ en producer San Holo(foto) is er zaterdag tijdens de Haagse Popnacht met de Haagse Popprijs vandoor gegaan. Opmerkelijk om Sander van Dijck, zoals San Holo eigenlijk heet, geboren en getogen is in Zoetermeer.

“Wij vinden het wel vanzelfsprekend als je bekijkt wat hij het afgelopen jaar heeft bereikt”, legt Lenny Boschman van Popradar uit op Den Haag FM. Popradar, de nieuwe naam van het Haags Pop Centrum, is organisator van de Haagse Popweek die wordt afgesloten met de Popnacht. “Het is ook eigenlijk een prijs voor de hele regio. Zoetermeer heeft zelf geen popprijs dus zo kunnen artiesten die daar vandaan komen ook een prijs winnen.”

Naast San Holo viel ook de organisatie van Sniester Festival in de prijzen als beste initiatief. De band Niko ging er vandoor met de Popradar Music Support Award.

Foto: Stefan Brending (Wikipedia)

Luister hier naar het gesprek met Lenny Boschman op Den Haag FM.