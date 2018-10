Check hier de promofilm voor de Invictus Games in Den Haag in 2020

Het duurt nog even voordat de Invictus Games beginnen in Den Haag. Sterker nog, de vierde editie van het sportevenement voor veteranen en militairen – in Sydney – is nog maar net afgelopen. Maar voor de vijfde editie, die in 2020 plaatsvindt in Den Haag, wordt nu al promotie gemaakt. Onlangs werd de promovideo gepresenteerd die opgenomen is in Den Haag.

Voormalig teamcaptain en deelnemer aan de games in Sydney, Edwin de Wolf, is de hoofdpersoon in het filmpje. De camera volgt hem terwijl hij door Den Haag langs iconische plekken fietst richting de Sportcampus in het Zuiderpark. Intussen wordt zijn revalidatieproces op een mooie manier in beeld gebracht.

De promotiefilm werd als eerste vertoond tijdens de sluitingsceremonie in Sydney. Daar werd het stokje officieel overgedragen aan Nederland. Het sportevenement is een initiatief van de Britse prins Harry. De vijfde Invictus Games worden gehouden van 9 tot 16 mei 2020.