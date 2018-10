Check hier de promofilm voor de Invictus Games in Den Haag in 2020

D66: “Geef subsidie aan horeca en winkels om toegankelijkheid te verbeteren”

D66 in de gemeenteraad wil meer gebouwen in Den Haag toegankelijk maken voor mindervaliden. “Dat is mogelijk door soepeler om te gaan met de beschikbare toegankelijkheidssubsidie”, zegt gemeenteraadslid Marieke van Doorn.

Jaarlijks is er 334.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen, maar alleen maatschappelijke organisaties mogen het geld momenteel gebruiken. “Die organisaties gebruiken echter lang niet al het geld en daarom moet subsidie ook beschikbaar zijn voor commerciële organisaties. Zonder extra geld te reserveren in de begroting, maken we door de versoepeling van regelgeving een verbeterstap mogelijk”, benadrukt raadslid Van Doorn.

De verruiming houdt concreet in dat kleine ondernemers in de detailhandel en horeca onder voorwaarden ook gebruik kunnen maken van de subsidie. “Helaas zijn er op dit moment nog veel horecazaken waar iemand met bijvoorbeeld een rolstoel niet binnenkomt door een te hoge opstap of door een niet gebruiksvriendelijke toegangsdeur. Het subsidiegeld is er om zulke obstakels uit gebouwen te verwijderen.”

Foto: Zeev Veez (Flickr)