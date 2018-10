Fonds 1818 trakteert Sintervoorieder1 op bijna 7.500 euro voor kinderspeelgoed

Fonds 1818 heeft 7.460 euro geschonken aan de Stichting Sintvoorieder1. Het geld wordt gebruikt om Sinterklaaskado’s te kopen voor kinderen in de Haagse regio die in moeilijke omstandigheden verkeren.

Directeur Sanne ten Bokkel Huinink van Fonds 1818 overhandigde de cheque aan Esther Blom van de vrijwilligersorganisatie. De helft van de 7.460 euro is ingezameld door kinderen die de afgelopen maanden de tentoonstelling ‘Zegels & Pegels’ in Het Nutshuis bezochten. “Fonds 1818 is jarig en trakteert een jaar lang in de regio. Daarom hebben we het bedrag voor Sintvoorieder1 verdubbeld”, aldus Ten Bokkel Huinink.

Sintvoorieder1 verspreidt de kado’s onder meer via Voedselbanken, tehuizen en opvangcentra.

Den Haag FM-actieweek

Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november zendt Den Haag FM van 07.00 tot 23.00 uur live uit vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat. Iedereen kan dan kado’s komen doneren. Sintvoorieder1 onderscheidt zich door nieuwe en ‘zo goed als nieuwe’ kado’s in te zamelen voor kinderen in onze regio tussen de 0 en 18 jaar. Alleen speelgoed wat schoon en compleet is, kan geschonken worden en komt in aanmerking voor de zak van Sinterklaas. Wil jij ook helpen? Mail dan naar sinterklaas@denhaagfm.nl.

CHECK HIER ALLE INFO OVER DE INZAMELINGSACTIE VOOR SINTVOORIEDER1.