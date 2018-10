Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt beginnen visopleiding op Scheveningen

Speciaal voor jongeren die ver afstaan van de arbeidsmarkt begint dinsdag de visopleiding van SVO Vakopleiding Food op Scheveningen. Vijftien jongeren worden gekoppeld aan een bedrijf waar ze het vak in de praktijk leren.

“In de sector is enorm veel werk en jongeren die gestopt zijn met hun opleiding, maar nog wel leerplichtig zijn kunnen zo weer aan de bak. Eén plus één is twee”, vertelt onderwijsmanager van SVO vakopleiding Food Rinus de Rijder op Den Haag FM. Op de opleiding leren de jongeren eigenlijk alles over vis: van schoonmaken en snijden tot bakken en verpakken. Ze worden gekoppeld aan een bedrijf waar ze vier dagen per week meelopen. Eén dag in de week hebben ze dan theorie.

De opleiding duurt één jaar en levert de studenten een mbo-startkwalificatie op. Tijdens de eerste dag gaan de studenten aan de slag met het bereiden van vishapjes. “De ouders komen die tijdens de officiële opening vanmiddag al proeven”, aldus De Rijder.

Foto: Rob Keeris/NVB

Luister hier naar het interview met Rinus de Rijder