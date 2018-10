Met drones huizen en kantoren controleren op achterstallig onderhoud

De gemeente Den Haag trekt ruim 1,6 miljoen euro uit om Haagse gebouwen en (corporatie)woningen met drones te controleren op achterstallig onderhoud. Het project ‘Façade Service Applicatie’ (FaSA) gaat ook andere digitale middelen inzetten zoals sensoren en kunstmatige intelligentie.

“Dankzij de inzet van deze middelen wordt niet alleen de huidige staat van gebouwen in kaart gebracht, maar wordt het toekomstig onderhoud met behulp van slimme algoritmes voorspeld”, aldus de gemeente. De corporaties die bij de ontwikkeling van FaSA zijn betrokken denken dat door de applicatie de onderhoudskosten omlaag gaan. Daarnaast wordt het makkelijker om de waarde van vastgoed over een langere termijn te bepalen. “Dit is van belang voor het hergebruiken van producten en grondstoffen in een circulaire economie.”

De initiatiefnemers van FaSA werken samen met 39 partijen uit het bedrijfsleven, vastgoed, overheid en onderwijs. Via Haagse onderwijsinstellingen komen studenten in aanraking met de ‘banen van de toekomst’ zoals sensor-installateur, drone operateur en data-analist. De subsidie aan FaSa komt uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.