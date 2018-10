Non-stop kerkdienst voor Armeens gezin trekt bezoekers uit hele land

Predikanten en bezoekers uit het hele land komen naar buurt-en-kerkhuis Bethel aan de Thomas Schwenckestraat om de estafettedienst bij te wonen ter ondersteuning van de uitgeprocedeerde Armeense familie Tamrazyan.

Om te voorkomen dat het Armeense gezin wordt uitgezet is sinds vrijdagmiddag 14.30 uur de kerkdienst gaande. Dat komt vanwege een stokoude regel: het kerkasiel. Die schrijft voor dat de overheid geen kerkdienst mag onderbreken om mensen mee te nemen die daaraan deelnemen.

Theo Hettema, voorzitter van de kerkenraad in Den Haag, roept bezoekers op om met de tram te komen en niet in een van de woonstraten te parkeren. “We willen het voor iedereen in de buurt prettig houden.”

Bidden en liederen zingen

Volgens Hettema is het een “normale” dienst. “We lezen uit de bijbel, we bidden en we zingen liederen.” Wanneer de kerkdienst eindigt is nog onbekend. “We hopen dat we in gesprek kunnen met de politiek. Daar is soms tijd voor nodig”, aldus Hettema.

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Theo Hettema op Den Haag FM