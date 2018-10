Aandacht voor VvE’s in geldnood in Zaterdag Live op Den Haag TV

Sjaak Kroes (De Woordenwisseling) en Tino van Leeuwen in Het Woordenrijk

Dinsdagavond zijn muzikant Tino van Leeuwen en de dichter Sjaak Kroes (De Woordenwisseling) te gast in het radioprogramma Woordenrijk op Den Haag FM.

Wij daagden twee kunstenaars uit tot het maken van nieuw werk geïnspireerd door het werk van de ander. Vanavond de eerste resultaten met dichter Sjaak Kroes en muzikant Tino van Leeuwen (foto). Sjaak Kroes begon enkele jaar terug met dichten op straat – gewapend met een fiets, een tafel, twee stoeltjes en een typemachine zit hij in het centrum en maakt gedichten over de mensen die bij hem aanschuiven. Muzikant Tino van Leeuwen manifesteert zich al jaren als veelzijdig muzikant in de Haagse scene, van singer-songwriter tot elektro en indierock. Vanavond komt hij enkel met gitaar zijn muziek laten horen. Verder zal voormalig stadsdichter Harry Zevenbergen vertellen over zijn recente tour in Engeland, hoor je muziek en de agenda met een overzicht van literaire evenementen in de regio.

Het Woordenrijk is dinsdag van 21 tot 22 uur te beluisteren en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen en Ricco van Nierop.

Het eerste uur is na afloop hier terug te beluisteren (link).