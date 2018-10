Wachttijden spoedeisende hulp in Westeinde Ziekenhuis flink afgenomen

Het Westeindeziekenhuis in het centrum van Den Haag heeft de wachttijden op de Spoedeisende Hulp (SEH) aanzienlijk terug weten te brengen. Tijdens de spitsuren lopen naast spoedeisende hulp-artsen ook een radioloog, internist, cardioloog, chirurg en neuroloog rond. Hierdoor worden patiënten met spoedeisende klachten sneller geholpen.

Het ziekenhuis heeft van november 2017 tot mei dit jaar een proef gedaan door specialisten tussen 12.00 uur en 20.00 uur op de afdeling in te zetten. Met succes. Gedurende de proefperiode werd een totale tijdwinst van bijna 1.800 uur geboekt. Het ziekenhuis noemt deze uitkomst “extra bijzonder” omdat de tijdwinst werd gerealiseerd in een periode dat er ruim 700 patiënten meer op de Eerste Hulp werden gezien.

“De laagdrempelige mogelijkheid tot direct overleg tussen medisch specialisten van verschillende disciplines en aanwezige SEH-artsen, verbetert de kwaliteit van zorg, met name voor patiënten met klachten waarbij verschillende specialistische kennis nodig is”, aldus HMC Westeinde. Het ziekenhuis is enthousiast. “Patiënten worden niet meer opeenvolgend gezien door verschillende specialisten, maar dit gebeurt in een keer gezamenlijk. De wachttijden verminderen, de behandeling gaat sneller en patiënten ervaren meer rust.” Inmiddels is de nieuwe werkwijze permanent ingevoerd.

Foto; HMC Westeinde