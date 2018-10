2,5 miljoen naar wijkgerichte welzijnsinitiatieven

Den Haag gaat investeren in innovatieve, kleinschalige en wijkgerichte welzijnsinitiatieven. “Welzijnswerk moet meer mensen in Den Haag bereiken en beter aansluiten op de wensen van bewoners”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (foto) van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid. Voor 2019 is hiervoor 2,5 miljoen euro beschikbaar.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het welzijnswerk in Den Haag kleinschaliger en beter wordt georganiseerd. In opmaat naar deze zogenaamde herstructurering gaat het stadsbestuur investeren in initiatieven die innovatief, kleinschalig en wijkgericht zijn. “Met dit geld willen we meer mensen bereiken en beter inspelen op de specifieke vraag van bewoners.”

“Welzijnswerk kan van grote waarde zijn voor inwoners van Den Haag”, zegt de wethouder. “We willen het welzijnswerk vernieuwen. Met het geld dat we nu gaan investeren, willen we die vernieuwing stimuleren. Initiatieven die echt innovatief zijn, moeten de ruimte krijgen in Den Haag. Wat deze initiatieven ons leren, nemen we mee in het plan voor het nieuwe welzijn. Dit gaan we samen maken met welzijnsorganisaties en bewoners.”

Hokje

Een belangrijk onderdeel van het ‘nieuwe welzijn’ is dat er nog veel meer op wijkniveau wordt gekeken wat de prioriteiten voor die wijk zijn. “Hiermee erkennen we dat de ene wijk de andere niet is”, zegt de wethouder. “Iedere Hagenaar verdient goede, menselijke en betaalbare zorg. Ik vind het niet zo belangrijk in welk hokje de zorg valt, het gaat mij niet om de middelen, maar om de mensen.”