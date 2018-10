Avondwinkel Shazo in Spoorwijk overvallen

Een avondwinkel aan de Van Meursstraat in Spoorwijk is dinsdagavond overvallen. Het gaat om supermarkt Shazo. De verdachte is er volgens de politie vandoor gegaan.

Diegene zou in de richting van de Alberdingk Thijmstraat zijn gevlucht. De politie zoekt getuigen.

Rond 23:00 uur kreeg de politie een melding van een overval op een avondwinkel aan de #VanMeursstraat in #DenHaag. De verdachte ging er vandoor in de richting van de #AlberdingkThijmstraat. Iets gezien of gehoord? Bel 0900-8844 of bij spoed 112. — Politie Den Haag (@POL_DenHaag) 30 oktober 2018