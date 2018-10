Club Lourdes aan Zee van start

Komende donderdag 1 november nemen het Zuiderstrandtheater en Feest aan Zee een maand lang de Lourdeskerk over met Club Lourdes aan Zee. In de kerk vlak naast het Circustheater kan je de hele maand terecht voor muziek, comedy en variété.

Club Lourdes aan Zee trapt af met een eigentijds variétéspektakel voor jong en oud, onder regie van Karel de Rooij van Mini & Maxi en Pepijn Gunneweg (bekend van de Ashton Brothers). Aan de show doen acts mee als Percossa, Corpus Acrobatics, magiër Niek Takens, jongleur David Severins en musicalster Cystine Carreon.

Later in de maand ben je in de Lourdeskerk onder meer welkom bij een concert van Anke Prevoo (Holland’s Got Talent) met songs van de legendarische jazzzangeres Pia Beck, het Franse circusgezelschap Compagnie Barolosolo, cabaretgroep De Fransse Eijkel, een avond met Sander van de Pavert (Lucky TV) en Stefan Pop, een serie zondagochtendconcerten, een optreden van de Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Queering the Church, de muziekexpeditie van A Night Out en flamencozangeres Luna Zegers.

www.feestaanzee.nl