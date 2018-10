Ex-manager Barbie en realityster Michael van der Plas doneren pallet kado’s aan Sintvoorieder1

Jake Hampel, de voormalig manager van Samantha ‘Barbie’ de Jong, en de ex-man van de blonde realityster, Michael van der Plas, sluiten zich aan bij de inzamelingsactie Sintvoorieder1. Tijdens deze actie zamelt Den Haag FM kado’s in voor kinderen uit Haagse gezinnen die het niet zo breed hebben.

De twee rijden woensdag naar een speelgoedgroothandel in Capelle aan den IJssel om grootschalige inkopen te doen, verklapte Hampel dinsdag in Haagse Ochtendradio. Het idee is om een pallet vol kado’s in te slaan voor Sintvoorieder1. “Het doel van deze actie is gewoon heel goed. Het gaat om kinderen uit je eigen stad”, vertelt Jake op Den Haag FM.

Speelgoed groothandel Monstervoordeel kwam nog met een verassing. Zij bieden een extra palet aan vol cadeau’s.

Maandag 19 tot en met vrijdag 23 november zendt Den Haag FM van 7.00 tot 23.00 uur live uit vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat voor de inzamelingsactie Sintvoorieder1. Iedereen kan langskomen om kado’s te brengen. Hampel belooft dat hij samen met Van der Plas tijdens de actieweek de presentjes hoogstpersoonlijk langs komt brengen in de studio.

CHECK HIER ALLE INFO OVER DE INZAMELINGSACTIE VOOR SINTVOORIEDER1.

Foto: Jake Hampel

Luister hier naar het interview met Jake Hampel op Den Haag FM