FOTOSERIE: Bijzondere kalfjes geboren in Meijendel

Haal de beschuit met muisjes maar tevoorschijn! Wie denkt dat kalfjes alleen in het voorjaar geboren worden, die heeft het mis. In het duingebied tussen Scheveningen en Wassenaar zijn begin deze maand twee kerngezonde galloway kalfjes ter wereld gekomen.

“Onze stier is een rode ‘belted galloway’, dat is een kruising tussen een ‘gewone’ galloway en een lakenvelder”, vertelt duinwachter Jan Twigt. “Vorig jaar zijn er twee zwarte belted galloways geboren. Nu hebben we voor de tweede keer geluk en hebben we voor het eerst een rood belted kalfje.”

Wie een glimp van de dieren wil opvangen moet de gele route door Meijendel volgen. In het begrazingsgebied aan zee is de kans om de dieren te treffen het grootst. “Let daarbij wel op dat je minimaal 25 meter afstand houdt”, waarschuwt Twigt.

Foto’s: Annelies ’t Hooft

DSC_7163 DSC_7156 DSC_7158 DSC_7155 DSC_7162-2