Haagse Carolijn Brouwer verkozen tot beste zeilster ter wereld

Zeilster Carolijn Brouwer is in Florida, USA, verkozen tot wereldzeilster van het jaar. Brouwer deelt de titel met haar Franse teamgenoot Marie Riou. Samen werden ze dit jaar de eerste vrouwen die de Volvo Ocean Race wonnen.

Voor Brouwer is het de tweede keer dat ze de prestigieuze titel in de wacht sleept. Exact twintig jaar geleden won de op Scheveningen wonende Brouwer ook al eens, destijds voor haar prestaties in het Olympische zeilcircuit. Naast de individuele titel wonnen Brouwer en Riou met het Dongfeng Race Team ook de titel voor beste zeilteam van de wereld.

Voor Brouwer, die de prijs in Florida zelf in ontvangst nam, was het een bijzonder en emotioneel moment. “Dit is een heel speciaal en bijzonder moment. Precies twintig jaar geleden werd ik voor het eerst uitgeroepen tot World Sailor of the Year vanwege mijn prestaties in het Olympisch zeilen. Nu win ik samen met Marie de award wegens onze prestaties in het oceaanzeilen. Dit tekent ook de veelzijdigheid en mogelijkheden van onze prachtige sport. Het is echt een hele grote eer om mijn naam nu twee keer in het rijtje te zien staan tussen alle zeillegendes. Ik ben voorlopig nog niet klaar met zeilen, op naar de volgende twintig jaar.”

Foto: Pedro Martinez (Volvo Ocean Race)