Haagse Rinus, HartslagNu en zaak Baartmans in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM is er woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur aandacht voor reanimeren en het gebruik van de AED. Ook komt de vermissing van Mona Baartmans aan de orde. Tot slot nodigt de politie inwoners uit voor een nieuwe editie van ‘Politie Den Haag Exclusief’.

Wist je dat elk jaar ongeveer duizend mensen in de regio Haaglanden een hartstilstand buiten het ziekenhuis krijgen? Door direct te starten met reanimeren en het aansluiten van een AED is de kans op overleven het grootst. Reanimatie-instructeur Cees van der Ende vertelt alles over HartslagNu en over de bijzondere samenwerking tussen ADO Den Haag en de Hartstichting.

Verder besteedt Dossier Mastenbroek opnieuw uitgebreid aandacht aan de vermissing van Mona Baartmans. De vrouw werd voor het laatst gezien aan de Architect Duikerstraat in Den Haag. De laatste stand van zaken wordt doorgenomen.

Hagenaar Rini van Setten (foto), ook bekend als ‘Haagse Rinus’, werd op vrijdag 8 februari 2013 dood aangetroffen aan de Lekdijk-West in Bergambacht. Hij bleek te zijn omgebracht in Den Haag, waarna zijn lichaam in Bergambacht werd achtergelaten. In de vierde editie van ‘Politie Den Haag Exclusief’, op maandag 26 november in de Rijswijkse Schouwburg, krijgen bezoekers een unieke inkijk hoe politie en Openbaar Ministerie deze zaak hebben aangepakt.

Misdaad en meer

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.