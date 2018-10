Haagse Stadspartij: “Toeristenbelasting kan veel eerlijker”

De Haagse Stadspartij vindt het zorgelijk dat goedkope hotels en hostels steeds meer moeite hebben met de toeristenbelasting. Zo wordt voor 2019 het tarief verhoogd van 3,40 euro naar 4,40 euro per overnachting.

“Als je in een vijfsterrenhotel overnacht betaal je evenveel toeristenbelasting als in een goedkoop hostel”, zegt gemeenteraadslid Peter Bos. “Ik wil naar een percentageregeling gebaseerd op de kamerprijs, zodat de budgettoerist minder toeristenbelasting hoeft te betalen dan de luxe zakenreiziger. Ik zal bij de komende begrotingsbehandeling met een voorstel komen om over te gaan op een percentageregeling. Zo houden we toerisme in het goedkope segment betaalbaar.”

In 2008 bedroeg de toeristenbelasting nog 1,27 euro per persoon. Inmiddels is dit gestegen naar 4,40 euro. Een gezin met twee kinderen betaalt straks aan toeristenbelasting 17,40 euro per overnachting per dag. Ook toeristen die overnachten in havens, campings en camperplaatsen worden door de belastingmaatregel van het college “onevenredig getroffen”, vindt Bos.

Foto: Sebastiaan Boersma (Stayokay)