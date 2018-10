Avondwinkel Shazo in Spoorwijk overvallen

Justitie wil Hagenaar 2,5 jaar de cel in voor hulp bij mensenhandel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag 2,5 jaar cel geëist tegen een 49-jarige man uit Den Haag. Hij zou Hongaarse mensenhandelaren geholpen hebben met het regelen van woonruimtes en postadressen voor henzelf en “hun meisjes”.

In juli dit jaar was al twintig maanden cel geëist tegen een 42-jarige Hagenaar die ook zou hebben geholpen bij het regelen van woonruimtes en postadressen. Volgens het OM zaten de twee verdachten als spinnen in een web van makelaars, pooiers en uitgebuite prostituees. Beide verdachten hadden veelvuldig contact met de uitgebuite slachtoffers en hun pooiers. Een van de verdachten ging ook persoonlijk en tijdens ‘werktijd’ bij de vrouwen langs om de huur te innen.

Volgens de officier van justitie zijn de twee mannen financieel beter geworden over ruggen van uitgebuite vrouwen. Bovendien leverden de verdachten een bijdrage aan het in stand houden van uitbuiting. De officier van justitie kwam daarom met een forse strafeisen van 2,5 jaar cel voor de 49-jarige H..

