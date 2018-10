Kinderrechtenkrant voor alle Haagse basisschoolleerlingen

In aanloop naar de Internationale dag van de rechten op het kind op 20 november, ontvangen alle Haagse basisscholenleerlingen de Haagse Kinderrechtenkrant. Wethouder Kavita Parbhudayal van Jeugd bezorgde woessndag een stapel kranten bij de PC Hooftschool.

De wethouder ging in gesprek met de leerlingen over kinderrechten. Ze was onder de indruk van de wijze waarop de kinderen heel goed konden vertellen over hun rechten en wat zij belangrijk vinden om zich fijn en veilig te voelen in Den Haag. “Ik ben ontzettend trots op deze krant en op de kinderen die hebben meegewerkt aan de krant. Het is een super goede manier om over dit belangrijke onderwerp in de klas te spreken. Als wethouder zorg en jeugd vind ik het een heel belangrijk recht dat kinderen altijd de zorg krijgen die ze nodig. Ik vind het ook heel belangrijk dat kinderen zich vrij en veilig voelen. Dit stadsbestuur staat pal voor gelijke kansen voor alle kinderen in Den Haag.”

De Kinderrechtenkrant gaat speciaal over het recht op een goede opvoeding en om bescherming tegen de gevaren van drugs. Dalila, Anissa, Jakub, Saïd, Eray, Jady, Rahima, Inayah, Jovainely en Jana hebben de afgelopen maanden meegewerkt aan de krant.