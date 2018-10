Lutherse Kerk Den Haag viert 501ste Hervormingsdag met speciale dienst

De Lutherse Kerk Den Haag viert woensdag 31 oktober de Hervormingsdag, de dag waarop de protestanten zich van de katholieken hebben afgescheiden. “Ieder jaar staan wij er als geloofsgemeenschap bij stil, dit keer voor de 501ste keer”, vertelt pastoor Hanneke Allewijn op Den Haag FM.

Die 31 oktober in 1517 wordt gezien als de dag waarop de de westerse kerk verdeeld is geraakt door de splitsing van de katholieken en de protestanten. “Dat was het moment dat de geleerde Maarten Luther vijfennegentig stelling opperde over hoe het anders zou moeten in de kerk. Hij vond het een te moreel instituut en dat de regels voor goed en kwaad aan verandering toe waren.” De Lutherse Kerk in Den Haag viert dit met een speciale dienst op woensdagavond in de kerk aan de Lutherse Burgwal. “Er is een speciale uitvoering van een stuk van J.S. Bach genaamd ‘Ein feste Burg ist unser Gott’.”

De dienst is openbaar en iedereen is welkom om mee te doen aan de viering van Hervormingsdag. “Je kunt mee komen zingen of naderhand op de koffie komen.” De dienst begint om 20.00 uur in de Lutherse Kerk aan de Lutherse Burgwal 9 in het centrum.

Foto: Google Maps

Luister hier naar het interview met Hanneke Allewijn op Den Haag FM.