Meer duidelijkheid over droogloop op Haagse Markt komt in 2019

Het projectteam Droogloop is bezig met het verwezenlijken van een overdekking op de Haagse Markt. Het projectteam bestaat uit de vertegenwoordigers van de gemeente en marktondernemers. “Het licht glooit aan de horizon”, vertelt fractievertegenwoordiger Koen van Haeften van de ChirstenUnie/SGP op Den Haag FM.

“Wethouder Richard de Mos zei dat er in het tweede kwartaal van 2019 duidelijkheid gaat komen over wat er gaat gebeuren.” Dat noemt van Haeften een vorm van toezegging. “Toch blijft het nog steeds een kwestie van eerst zien, dan geloven.” De ondernemers van de Haagse Markt zijn zelf nog verdeeld over de komst van een overdekking en of er zonnepanelen op moeten komen. “Er heerst een grote verdeeldheid op de markt over de droogloop, het is aan hen om hier een ei over te leggen.”

Marktondernemer Henriëtte van Beek is bij voorbaat al sceptisch over de duidelijkheid die er volgend jaar gaat komen. “Ik vermoed dat de overkapping er gewoon niet gaat komen. Ik wacht het af, maar ik verwacht dat er niks van komt”, vertelt Van Beek tegen Den Haag FM.

Foto: Darpan van Kuik

Luister hier naar het interview met Koen van Haeften op Den Haag FM.