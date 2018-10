Onderzoek naar moord Haagse Rinus openbaar tijdens Politie Den Haag Exclusief

De Haagse Rini van Setten werd op 8 februari 2013 dood gevonden langs de Lek in Bergmabacht. De politie vertelt op 26 november aan het publiek hoe het onderzoek naar de dood van Haagse Rinus is verlopen tijdens “Politie Den Haag Exclusief”. Dit is de vierde editie in de Rijswijkse Schouwburg.

Rini werd op 6 februari doodgeschoten in een huis aan de Vissershavenstraat in Scheveningen. Hij wilde lid worden van motorclub Satudarah, maar moest daarvoor eerst nog een oude vete met Satudarahlid Ronald D. uitpraten. Toen dat gesprek uit de hand liep, werd hij doodgeschoten door Raymond K., die ook bij het gesprek was. Het lichaam van Van Setten werd in zeildoek gewikkeld en het lichaam van Rini werd vanaf de Lekdijk West naar beneden te gesleept. Haagse Rinus was 1,92 meter lang en 142 kilo zwaar, daarom lukte het de mannen niet om hem het water in te krijgen. Rini eindigde halverwege de dijk, waar hij op 8 februari werd gevonden door voorbijgangers.

Op 26 november is de vierde editie van “Politie Den Haag Exclusief”. Op deze avonden vertellen rechercheurs aan het publiek over hun onderzoek naar een spraakmakende moordzaak. In de vorige edities werd onder meer de roofoverval op juwelier Stratmann besproken.