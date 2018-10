Oproep gemeente aan Hagenaars: Verwijder hooikoortsplant Alsemambrosia

Op verschillende plekken in Den Haag is de hooikoortsplant Alsemambrosia aangetroffen. De plant zorgt voor hevige hooikoortsklachten bij mensen met een allergie. De gemeente en Floristisch Onderzoek Nederland roepen bewoners op om de plant te verwijderen.

Alsemambrosia is een plant uit Noord-Amerika. Het is het beste als ze worden verwijderd voordat ze bloeien, maar in ieder geval voordat ze zaad maken. Want een enkele plant kan al veel zaden produceren die zelfs na tientallen jaren nog kunnen kiemen. Je kan de Alsemambrosia het beste verwijderen door de plant met wortel en al uit de grond te trekken. Het is dan belangrijk om handschoenen te dragen en de plant niet bij het groenafval te gooien, omdat de zaden dan alsnog via de compost worden verspreid. Zie je de plant in het gemeentelijk groen? Meld dit dan bij Melding Openbare Ruimte. De gemeente kan de planten dan verwijderen.

De zaden van de Alsemambrosia zijn als deel van vogelvoer in Nederland terechtgekomen. In tuinen staat deze plant daarom vaak rond plekken waar vogels gevoerd worden of vetbollen hebben gehangen. Ga voor meer informatie naar Ambrosiavrij.nu.

Foto: Ruud Beringen (Floristisch Onderzoek Nederland)