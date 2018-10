Parkeerregeling De Venen blijft ongewijzigd

In de buurt De Venen in Ypenburg werd op 1 november vorig jaar betaald parkeren ingevoerd. De regeling is onlangs geëvalueerd en is volgens het stadsbestuur een succes. “Het is makkelijker een parkeerplek te vinden en de overlast van fout geparkeerde auto’s is verholpen.”

Volgens de gemeente is de parkeerdruk ruim voldoende verlaagd. “De regeling blijft ongewijzigd. Een versoepeling zou namelijk weer voor overlast kunnen zorgen.” De gemeente wijst onder meer naar de politieacademie of de toekomstige ontwikkelingen zoals de nieuwe bioscoop in het gebied. In 2020 wordt de parkeerdruk in De Venen opnieuw gemeten. Het kan zijn dat de parkeerregeling dan wel aangepast wordt.

Begin 2019 start een combinatieregeling voor de P&R Ypenburg. Voor twee euro kunnen OV-reizigers dan parkeren op het terrein. Wie niet met het OV reist, betaalt het reguliere parkeertarief van €1,75 per uur.