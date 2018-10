Advocaat snackbar Piet Patat: “Sluiting om cocaïnehandel ongegrond”

Snackbar Piet Patat wil dat de Raad van State het sluitingsbevel terugdraait waardoor de friteszaak aan de Grote Markt in 2016 drie maanden dicht moest. Het sluitingsbevel van toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen kwam er omdat er in cocaïne zou zijn gedeald in de snackbar. Daar is echter niets van bewezen, zegt de advocaat van Piet Patat woensdag voor de Raad van State.

Een bezoeker bleek in oktober 2016 achttien bolletjes bij zich te hebben. Volgens de advocaat zat daar onder meer het geneesmiddel lidocaïne bij. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft maar twee van de achttien bolletjes onderzocht en voor de rest aangenomen dat het om cocaïne ging, aldus Piet Patat. Een woordvoerster van de burgemeester zegt het grote aantal bolletjes alleen al duidt op handel. Het NFI heeft inderdaad maar twee bolletjes getest. Volgens de burgemeester staat echter vast dat het in totaal ging om 3,4 gram cocaïne. Voor eigen gebruik wordt maximaal een halve gram getolereerd.

Na deze ontdekking werd de snackbar op de Grote Markt in oktober 2016 gesloten. Piet Patat heeft de tijdelijke sluiting maar amper overleefd, vertelde de advocaat. Uitspraak van de Raad van State volgt.