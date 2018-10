Meer duidelijkheid over droogloop op Haagse Markt komt in 2019

PvdA: “Contant betalen moet mogelijk zijn op stadsdeelkantoren”

De PvdA in de gemeenteraad wil dat in stadsdeelkantoren ook met contant geld kan worden betaald voor diensten en producten. Op dit moment is het alleen mogelijk om te pinnen en dit staat volgens fractievoorzitter Martijn Balster haaks op de gewenste toegankelijkheid van de stadsdeelkantoren.

“Stadsdeelkantoren horen juist toegankelijk te zijn voor bewoners en een laagdrempelig karakter te hebben. Door bezoekers te ontzeggen om contant te betalen, werp je alleen maar een onnodig obstakel op”, aldus Balster. In het stadhuis kan je momenteel nog wel contant betalen. “Het betalen van een paspoort of rijbewijs, dat zou toch makkelijk in je eigen wijk moeten kunnen, ook contant?”, vraagt Balster. “Op deze manier dwing je bewoners naar het centrum te komen. Volstrekt overbodig. Het is een kleine moeite om het te regelen en in de praktijk zorgt het voor veel gemak bij de bewoners.”

Eerder deze week liet De Nederlandsche Bank (DNB) weten bezorgd te zijn over het snel dalende gebruik van contant geld. Nog maar in 39 procent van de gevallen wordt contant betaald. De Nederlandsche Bank is bezorgd dat bijvoorbeeld hackers het betaalverkeer kunnen platleggen. Ook voor ouderen en visueel gehandicapten is pinnen niet altijd gewenst.