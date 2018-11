Gevel Cultuurcomplex moet mogelijk worden aangepast

De gevel van het Onderwijs en Cultuur Complex (OCC) op het Spuiplein moet misschien worden aangepast. Bouwcombinatie Cadanz heeft het ontwerp van de gevelkolommen veranderd, zonder daarover de welstandscommissie in te lichten en die is ontevreden. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage over de bouw van het OCC die wethouder Boudewijn Revis aan de gemeenteraad heeft verstuurd.

“Deze kolommen zijn op detailniveau enigszins anders dan op de tekeningen die eerder met de welstandscommissie zijn gedeeld”, schrijft wethouder Boudewijn Revis. De wijze waarop de groeven in de betreffende kolommen bij elkaar komen is veranderd. Volgens bouwer Cadanz was dit nodig om te voorkomen dat er strepen zouden ontstaan door vuil. Het risico daarop zou in het oorspronkelijk ontwerp te groot zijn. De welstandscommissie heeft gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om de kolommen nu aan te passen, zodat ze meer op het oorspronkelijke ontwerp lijken.

Bouwcombinatie Cadanz bekijkt of het ontwerp opnieuw kan worden veranderd al blijkt dat niet makkelijk: De vijftig kolommen zijn namelijk al geplaatst.