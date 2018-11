Groep de Mos ook “de grootste” inzamelaar van kado’s voor Sintvoorieder1?

De stichting Sintvoorieder1 werkt er hard aan om zoveel mogelijk kado’s in te zamelen voor kinderen uit Haagse gezinnen die het niet zo breed hebben. In november houdt Den Haag FM een grote actie om de stichting te helpen met de inzameling. “Wij hebben onze fractiekamer omgedoopt tot kado opslag om ook te helpen”, vertelt raadslid Ralf Sluijs van Groep de Mos op Den Haag FM.

Meteen toen Ralf van de actie hoorde kwam hij in actie door binnen zijn persoonlijke kringen te kijken hoe hij kan bijdragen aan Sintvoorieder1. “Iedereen die ik er over sprak was laaiend enthousiast.” Inmiddels heeft Ralf al toezegging gekregen op verschillende bijdragen zoals pluche beren en geld. “De reacties overstijgen mijn verwachtingen nu al.” Het is voorlopig niet gedaan met de inzet van Groep de Mos, de grootste partij van Den Haag. “The Sky is the limit”, zegt Ralf. “Ik heb ook nog een ruimte bij mij thuis om kado’s op te slaan.”

Den Haag FM-actieweek

Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november zendt Den Haag FM van 7.00 tot 23.00 uur live uit vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat. Naast radioprogramma’s zal er ook een aantal live concerten in het café worden gehouden. Hou de komende weken de website van Den Haag FM in de gaten voor meer informatie.

