Opnieuw massale spreeuwensterfte in Huijgenspark

Opnieuw zijn er meerdere dode spreeuwen aangetroffen in het Huijgenspark in de Stationsbuurt. Zo’n 150 spreeuwen zouden zijn gestorven in de nacht van woensdag op donderdag, waarmee het totale dodental boven de 250 komt.

Sinds vrijdag 19 oktober zijn er al meerdere keren tientallen dode spreeuwen gevonden in het park. Tussen het grote aantal dieren dat de Dierenambulance donderdag aantreft vinden ze nog één levende spreeuw op de grond. Die vogel is naar Vogelopvang De Wulp gebracht in de hoop het dier te redden en om meer te weten te kunnen komen over de reden van de sterfte. De Dierenambulance en de gemeente weten nog niet wat de oorzaak is van de grote vogelsterfte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet op verzoek van de gemeente onderzoek naar de doodsoorzaak van de vogels. Dat gebeurt in een laboratorium van de universiteit van Wageningen.

Omdat de doodsoorzaak niet bekend is houdt de gemeente er nog steeds rekening mee dat het om vergiftiging kan gaan. Daarom blijft het hondenuitlaatverbod voorlopig nog van kracht. “Het is geen strikt verbod, maar meer een advies”, vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Foto: Dierenambulance Den Haag