Volhardende Haagse moeder regelt ontmoeting met Enzo Knol door Facebookoproep

De Haagse Lely Vink probeert al bijna vier jaar in contact te komen met vlogger Enzo Knol, en vandaag is dat eindelijk gelukt. Haar dochter Chaya is namelijk al jaren fan van de youtuber, maar het lukte Lely maar niet om hem te bereiken om de droom van haar dochter uit te laten komen: Enzo Knol ontmoeten. “Ten einde raad plaatste ik een filmpje op Facebook met mijn verhaal”, vertelt Lely op Den Haag FM.

Dat bewuste filmpje plaatste ze woensdagochtend en is donderdagmiddag ruim 1.000 keer gedeeld en meer dan 42.000 keer gezien. Zo is het uiteindelijk bij Enzo terecht gekomen. “Hij heeft me rond 17.00 vandaag gebeld en we gaan samen afspreken om een speciale dag voor mijn dochter te plannen.” Chaya, die lijdt aan een zeldzame ziekte Floating Harbor syndroom, was zielsgelukkig toen haar moeder het goede nieuws vertelde. “Ze viel met tranen van geluk in mijn armen. Als moeder moet je dan ook huilen.”

Lely is trots op het feit dat het toch is gelukt. “Enzo heeft bewondering voor mij en hoe ik dit heb aangepakt. Hij werd al de hele dag lastig gevallen door iedereen dat hij er zelfs een beetje gek van werd.” Wanneer de ontmoeting tussen Chaya en Enzo Knol gepland wordt is niet bekend.

Luister hier naar het interview met Lely Vink op Den Haag FM.

Bekijk hier de video die Lely plaatste.