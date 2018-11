Wachtlijst voor jeugdhulp in Den Haag afgenomen

De lange wachtlijst voor jeugdhulp in Den Haag is in een maand tijd bijna gehalveerd. Dat meldt AD Haagsche Courant aan de hand van cijfers van oktober.

De wachtlijst is afgenomen door de zogenoemde ‘flexteams’ die vanaf de zomer zijn ingezet om ervoor te zorgen dat Haagse jongeren minder lang moeten wachten op jeugdzorg. De flexteams blijken een succes: De wachtlijst met gezinnen die langer dan tien weken op zorg wachten is fors teruggebracht. Ook de lijst met gezinnen die tussen de vier weken en tien weken moeten wachten is verminderd. Dat aantal ging terug van 150 naar 104. Ondanks dat het de goede kant op gaat stuurde wethouder Kavita Parbhudayal deze week een alarmerende brief aan de gemeenteraad. De wachtlijst in de jeugdzorg is namelijk nog nooit zo lang geweest als eind september. Maar liefst 85 gezinnen, ofwel 20 procent van alle gezinnen die zorg vragen, stonden meer dan tien weken op de wachtlijst dankzij een tekort aan zorgmedewerkers.

Bij de Haagse jeugdteams blijken 24 volledige banen nog niet te zijn ingevuld. Het tekort aan zorgmedewerkers komt volgens de gemeente deels doordat nog niet alle gesubsidieerde aanbieders in de jeugdzorg hun afgesproken deel aan gezinscoaches hebben geleverd.