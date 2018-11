Haagse PvdA spoort leden aan kado’s in te zamelen voor Sintvoorieder1

Brits onderzoekscollectief Bellingcat komt naar Den Haag

Het Britse onderzoekscollectief Bellingcat komt naar Den Haag. Dat zegt oprichter Eliot Higgins tegen de krant NRC.

Bellingcat wil in verschillende Nederlandse steden teams gaan opzetten die onderzoek doen naar lokale kwesties. Daarnaast moet er een permanent kantoor komen in Den Haag om het Internationaal Strafhof te ondersteunen bij het gebruik van ‘open source’-materiaal bij rechtszaken. Het onderzoekscollectief heeft geld aangevraagd bij de Nationale Postcode Loterij om het Haagse kantoor mogelijk te maken. Dat zou dan de eerste permanente locatie worden buiten het Verenigd Koninkrijk. In Den Haag moeten vijf tot tien mensen komen te werken.

Het ruim vier jaar geleden begonnen bureau werd wereldwijd bekend door onthullingen over de Syrische burgeroorlog en de MH17-ramp. Het onderzoekscollectief ontvangt al geld van het Nederlandse vermogensfonds Adessium.