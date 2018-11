Educatieve Theatergroep Drang blijft bestaan

De Haagse educatieve Theatergroep Drang blijft bestaan. Het stadsbestuur stelt verspreid over drie jaar een subsidie van ruim 190.000 euro beschikbaar. Dat is voldoende om de theatergroep een toekomst te geven en door te gaan met het maken van educatieve voorstellingen voor Haagse jongeren.

Drang gebruikt theater om moeilijke thema’s als pesten, overgewicht en discriminatie bespreekbaar te maken in het (V)MBO. “Die vorm van educatie kunnen we niet missen in onze stad”, zegt gemeenteraadslid Birgül Özmen van D66. Zij is opgelucht dat er toch subsidie wordt gegeven. Drang laat weten dat de financiële steun het mogelijk maakt om de ambitieuze plannen voor de komende jaren te realiseren.

De Haagse gemeenteraad stemde op initiatief van D66 eind 2017 in met het plan om Drang wederom subsidie te geven. De theatergroep kreeg vlak daarvoor de mededing dat er toch geen geld beschikbaar zou zijn voor hun cultuureducatieprogramma. D66 wilde voorkomen deze vorm van educatie verloren zou gaan en heeft zich hard gemaakt om de theatergroep een toekomst te geven. “Het is geweldig dat het college nu laat weten dat Drang daadwerkelijk door kan met het goede werk”, zegt Özmen.

Foto: Theatergroep Drang (Facebook)