Eenmalig eerbetoon aan Bruce Springsteen en Billy Joel in Zuiderparktheater

De Haagse zanger Tim Akkerman staat aanstaande zomer in het Zuiderparktheather met een speciaal dubbelconcert samen met Alexander Broussard. Beide artiesten brengen een eerbetoon aan hun idolen Bruce Springsteen en Billy Joel tijdens het eenmalige concert ‘New York State of Mind’.

Tim heeft veel succes geboekt met zijn tour ‘Tim Akkerman sings The Boss’, waarbij hij de liedjes zong van Bruce Springsteen. In het Zuiderparktheater staat hij op zaterdag 22 juni 2019 samen met Alexander Broussard op de planken. Billy Joel was de jeugdheld van Alexander en net als Tim brengt hij een eerbetoon aan zijn jeugdheld met zijn ‘The Billy Joel Experience’. De beide bands spelen continue afwisselend en brengen zo de odes aan hun idolen samen tijdens het concert in Den Haag.

Het dubbelconcert ‘The New York State of Mind’ in het Zuiderpark is vooralsnog een eenmalig concert. Kaarten zijn online te krijgen.

Luister hier naar een interview met Tim Akkerman op Den Haag FM.