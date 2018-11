Haagse band Alison’s Fall brengt eerste single uit

Alison’s Fall is een gloednieuwe Haagse rockband, bestaande uit broer en zus Pepijn en Floortje van der Kooy. Hun eerste single ‘I Want It’ en de bijbehorende videoclip hebben ze vrijdag gelanceerd.

De band is afgelopen zomer ontstaan omdat de vorige band waar de broer en zus in speelden uit elkaar is. “Helaas zijn we gestopt met The Cavern, maar we zijn nog wel vriendjes met elkaar”, zegt bassiste en zangeres Floortje op Den Haag FM. In een korte tijd hebben ze een nieuwe live act in elkaar gedraaid met Martin Brummelkamp en Djamilo Both.

Als onderwerp van hun eerste single pakken ze een stevig onderwerp aan. “Het nummer gaat over de hebberigheid van de mensheid en hoe men vaak elkaar veel goeds toewenst, totdat het ten koste gaat van wat je zelf wilt.”

Luister hier naar het interview met Floortje en Pepijn van der Kooy op Den Haag FM.

Bekijk hier de videoclip van I Want It.