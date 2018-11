Haagse band Luminize in RTL-programma The Voice

De Haagse band Luminize doet mee aan het nieuwe seizoen van het RTL4-programma The Voice of Holland. Het is dit seizoen voor het eerst dat ook bands mogen meedoen aan het muziekprogramma. “We zien er naar uit ons muzikaal aan Nederland voor te stellen,” zegt de band in een post op Facebook.

Luminize bestaat uit vier muzikanten uit Kroatië. De bandleden zijn een paar jaar geleden in Den Haag komen wonen om vanuit hier te werken aan hun internationale carrière. De band trad eerder op tijdens het Bevrijdingsfestival Den Haag en Parkpop, ook waren ze een aantal keer support-act bij optredens van Barry Hay Flying V Formation.

De deelname van Luminize is niet het enige Haagse deel van het programma, ook Anouk zal dit jaar weer plaatsnemen in een van de draaiende stoelen. Zij is voor de derde keer coach in het tv-programma van RTL4. Het nieuwe seizoen van The Voice start vrijdagavond.