Nieuwe afvalapp om overlast te melden

Volgend jaar komt er een Haagse app die het makkelijker gaat maken om problemen met een afvalcontainer te melden. Een voorstel hiervoor van GroenLinks in de gemeenteraad werd donderdag overgenomen door wethouder Liesbeth van Tongeren van onder meer Afvalinzameling en -verwerking.

Fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks is blij met de toezegging van de wethouder. “Volle afvalcontainers en afval dat naast containers wordt gelegd, zorgen voor veel overlast. We horen door de hele stad geluiden dat bewoners zich hier stevig aan ergeren. Een app die het makkelijk maakt om dit te melden helpt om die ergernissen weg te nemen.”

Klachten en meldingen over afval kunnen nu telefonisch of via de website gedaan worden. Ook doen veel mensen een melding op social media. “Een app is hier een goede aanvulling op”, zegt Kapteijns. “Overvolle containers en bijplaatsingen leiden naast veel ergernis en een onprettig aanzicht ook tot veel zwerfafval in de wijk.” Op dit moment is er in het Laakkwartier een pilot aan de gang met een dergelijke app, die naar verwachting dus volgend jaar door de hele stad zal worden uitgerold.