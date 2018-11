Nieuwe naam Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum: Basalt

Het Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie gaan vanaf 1 januari 2019 samen verder onder een nieuwe naam: Basalt.

Basalt wordt gelijk het grootste expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatiezorg in Nederland. “Het is onze missie de complexe, medisch specialistische revalidatiezorg te verzorgen, de zorg continu te innoveren en de regie te voeren in het revalidatienetwerk. De fusie geeft ons ruimte deze ambities waar te maken”, zegt Willem Wiegersma, lid van de Raad van Bestuur. “Dankzij de fusie kunnen we patiënten nog beter helpen. We hebben alle specialisten onder één dak. Zij werken nauw samen met huisartsen en medisch specialisten in de ziekenhuizen om af te stemmen welke behandeling de patiënt op welk moment nodig heeft.”

Basalt telt tien locaties in de regio Leiden, Den Haag (foto), Delft, Alphen aan den Rijn, Gouda en Zoetermeer. Met ruim 1.100 medewerkers verzorgt dit revalidatiecentrum straks jaarlijks de medisch specialistische revalidatiezorg voor 9.000 patiënten.

De naam Basalt

Het Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie zijn beide ontstaan vanuit een zeehospitium, gelegen in de kuststreek van Zuid-Holland. Bij de keuze voor de naam werd de relatie met de zee dan ook veel gelegd. “De naam die we hebben gekozen past goed bij deze nieuwe organisatie. Basalt is de steensoort die gebruikt wordt in onder meer golfbrekers in zee. Letterlijk dus de rots in de branding. Basalt symboliseert voor ons de kracht van de patiënten die met de revalidatiebehandeling weer regie nemen over hun eigen leven”, zegt voorzitter Frans van den Broek d’Obrenan van de Raad van Bestuur.