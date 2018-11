Paard start twaalfdelige cursus popmuziek

Poppodium Paard start in januari met een twaalfdelige cursus popmuziek. Cursisten zijn van 22 januari tot en met 9 april op de dinsdagavonden welkom in het Paardcafé tussen 20.00 en 22.30 uur. Deelname aan de cursus kost 175 euro.

De cursus wordt verzorgd door popdocent Arris Roordink. Hij was eerder programmeur van Poppodium Atak, richtte boekingskantoor Alles Los Agency op, is cultureel ondernemer en doceert al jarenlang popgeschiedenis aan het ArtEZ Conservatorium in Enschede. “Als ik in de kroeg of op verjaardagen vertel wat ik doe, hoor ik vaak dat mensen het ontzettend leuk lijkt om die lessen te volgen. Vandaar dat ik de stof nu ook buiten de schoolmuren deel.”

Aan de cursus kunnen maximaal veertig mensen meedoen. Ticket zijn hier te koop.