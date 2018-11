“Stadsbestuur komt toezegging om vervoer gewonde dieren te vergoeden niet na”

Uit beantwoording van vragen over de Haagse begroting van 2019 blijkt volgens de Partij voor de Dieren dat het stadsbestuur geen vergoeding meer gaat verstrekken aan de Dierenambulance voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren. “Dit staat haaks op eerdere uitspraken van de coalitiepartijen bij de bespreking van het Haagse coalitieakkoord.”

In het coalitieakkoord is beschreven dat organisaties die samen met vrijwilligers bijdragen aan het welzijn van dieren, bijvoorbeeld door opvang, ruimhartig worden ondersteund om hun goede werk te kunnen blijven doen. De Partij voor de Dieren heeft bij de coalitiebespreking gevraagd of dan ook de vergoeding voor het vervoeren van gewonde in het wild levende dieren daar ook onder viel. Dit vanwege het feit dat de vergoeding van de Dierenambulance dit jaar afloopt. Het antwoord van de coalitiepartijen, toentertijd, was dat die vergoeding daar wat hen betreft ook bij hoorde.

“In de begroting voor 2019 is echter geen extra budget opgenomen voor dierenwelzijn en ook geen geld gereserveerd voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren”, zegt gemeenteraadslid Robert Barker. “Voor een dier zou het in het geval van noodhulp niet uit moeten maken of het een eigenaar heeft of niet. Het is de gemeentelijke plicht om gewonde dieren op te vangen.” De partij zal wethouder Richard de Mos oproepen om zich aan zijn woord te houden en de vergoeding te continueren.