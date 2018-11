STRAATVRAAG: Het spreeuwenmysterie nog steeds niet opgelost, wat is er aan de hand?

Meer in

Deze week zijn opnieuw in het Huijgenspark dode spreeuwen gevonden. Dit keer meer dan 150 vogels, het grootste aantal tot nu toe. Wij namen daarom nogmaals een kijkje in het park, om erachter te komen wat er nou aan de hand is.