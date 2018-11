‘We zijn hier voor Robbie’ en Jah Wobble in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt komende zondag tussen 10.00 en 12.00 uur aandacht aan ‘We zijn hier voor Robbie’ (foto) van Het Nationale Theater, een nieuw toneelstuk over een totaal mislukt familiediner.

Verder in de uitzending onder meer een reportage over de HOK Gallery, zelfbenoemd ‘Home of Contemporary Underground’, waar sinds vrijdag voor het eerst buiten het Verenigde Koninkrijk werk te zien is van Jah Wobble, in een mixed media tentoonstelling die ‘Tower Blocks and Other Symmetries’ heet, in aanwezigheid van de meester zelf.

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Foto: Sarah Carlier