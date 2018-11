Afgelast Global Fight Kickboksgala Part II zaterdag in versoberde vorm

Zwitserse man op zoek naar Haagse Ilona uit zijn jeugd

De Zwitserse Albert Bekime Dalipi is op zoek naar een Haagse vrouw uit zijn jeugd, Ilona van den Berger (foto). Albert heeft haar voor het laatst gezien toen hij vijf jaar oud was en wil heel graag opnieuw met haar in contact komen.

“Ik wil haar vertellen dat ik haar niet ben vergeten en haar mis”, vertelt Albert tegen Den Haag FM. Ilona is dertig jaar geleden de vriendin van zijn overleden oom geweest en zou in Den Haag wonen of hebben gewoond. Ook denkt Albert zich te herinneren dat ze twee broers heeft. “Volgens mij heten ze Martin en Denis.” Albert geeft aan graag met zijn gezin naar Den Haag te komen om haar weer te zien. “Ze zal nu rond de vijfenvijftig jaar oud zijn.”

Albert kan haar via social media niet bereiken en heeft ten einde raad contact opgenomen met Den Haag FM. Ben of ken jij Ilona, of misschien een van haar broers? Stuur dat een bericht naar studio@denhaagfm.nl.