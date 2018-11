Den Haag wil havengerelateerde markt bij Scheveningse haven

Het Haagse stadsbestuur wil een havengerelateerde markt op Scheveningen. Na vragen van gemeenteraadslid René Oudshoorn van Groep de Mos heeft wethouder Richard de Mos toegezegd nog voor de Kerst te komen met een plan voor een wekelijkse markt bij de Scheveningse haven.

“Het moet een havengerelateerde markt worden die een flinke boost aan de haven moet geven”, zegt Oudshoorn. “Scheveningers, Hagenaars en toeristen zullen naar verwachting deze markt massaal gaan bezoeken en kennis kunnen maken met alles wat Scheveningen en de haven heeft te bieden.”

Het raadslid is blij met de toezegging van de wethouder “Dit was een vurige wens van onze partij. Het stond in ons verkiezingsprogramma en is opgenomen in het collegeakkoord, dus ik ben blij dat de wethouder deze verkiezingsbelofte gaat inlossen. Dit geeft een enorme boost aan de Scheveningse haven en wordt goed ontvangen in het vissersdorp.”

