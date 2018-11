WINACTIE: Gratis naar JOHAN in het Paard op donderdag 8 november

WINACTIES: Gratis naar Douwe Bob in het Paard op zaterdag 10 november

Action Bronson en Tenacious D in De Nieuwe Van Nierop

Meer in

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Action Bronson en Tenacious D (foto).

Muzikanten die ook iets anders zijn; neem Action Bronson, hij was chefkok met een eigen online kook-show tot hij zijn been brak en het als rapper probeerde: met succes, vanavond hoor een track van zijn vijfde album. Neem Jack Black, die ken je vooral als komisch acteur, maar heeft er al jaren een hilarisch rockduo naast, Tenacious D.

Meer nieuwe releases zijn er van Katy Perry, Imagine Dragons, Vince Staples, Sofie Winterson, Curtis Harding, Beverly Craven en Clean Bandit samen met Marina & The Diamonds. De Top 3 staat deze week vol met de hoogtepunten van het net afgesloten Crossing Border Festival met onder meer Pitou en Fantastic Negrito.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).