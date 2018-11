WINACTIE: Gratis naar JOHAN in het Paard op donderdag 8 november

Action Bronson en Tenacious D in De Nieuwe Van Nierop

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor het concert van JOHAN op donderdag 8 november in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Een reünie mogen we het niet noemen, de terugkeer van JOHAN, maar wel een nieuw begin. De draad wordt weer opgepakt waar één van Neerlands fijnste gitaarbands ‘m in 2009 lieten vallen. De wederopstanding van JOHAN gaat vergezeld met een klassiek nieuw album getiteld ‘Pull Up’ én een gereviseerde band die popelt om d’r op te klappen. Bezoekers kunnen rekenen op een avond waar het nieuwe album en oude klassiekers voorbij komen. Het voorprogramma wordt verzorgd voor The Grey Pants, bestaande uit het duo Henk Koorn (Hallo Venray) en Elke van Zevenbergen.

Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg voor Johan in het Paard op donderdag 8 november. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier.

