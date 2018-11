Actievoerder Kick Out Zwarte Piet: “Het sinterklaasfeest mag helemaal anders”

Demonstranten van Kick Out Zwarte Piet, Stop Blackface en Zwarte Piet is Racisme roepen medestanders op om zaterdag 17 november te komen protesteren tegen Zwarte Piet. De actie vindt van 15.00 tot 17.00 uur plaats op het Plein, waar de intocht van de Sint eindigt. “We zijn niet alleen tegen Zwarte Piet, maar ook voor een inclusief feest en racismevrij Nederland”, vertelt Naomie Pieter, actievoerder van Kick Out Zwarte Piet op Den Haag FM.

Naomie noemt de actie tegen Zwarte Piet “een breekijzer in de strijd tegen problemen waar we tegen aan lopen in de maatschappij.” De actievoerders roepen op tot een vreedzaam protest maar beseffen dat ook daartegen veel weerstand is. Kick Out Zwarte Piet wil in achttien gemeenten de straat op gaan. Met de burgemeester en politie moeten nog afspraken worden gemaakt om het protest veilig te laten verlopen. “We hopen dat de burgemeester de demonstratie niet verbiedt uit angst voor een gevaarlijke confrontatie.” De actievoerders roepen de burgemeester wel op de demonstranten te beschermen tegen intolerantie van omstanders.

Als het aan Naomie ligt mag het hele feest anders aangepakt worden. “Waarom moet het een man zijn op een paard met knechten en hulpjes? Kan het niet een vrouw zijn, of iemand in een rolstoel?”

Kinderfeest

Kick Out Zwarte Piet, Zwarte Piet is Racisme en Stop Blackface zeggen afstand te nemen van beschuldigingen dat “kinderen hier de dupe van zijn”. De actievoerders noemen dat “misplaatst en bedoeld om Zwarte Piet in stand te houden. Alle kinderen hebben recht op een omgeving waarin zij niet met racistische stereotype beelden, die hun zelfbeeld aantasten, worden geconfronteerd. Het zijn volwassenen die Zwarte Piet in stand houden. Onze demonstratie tijdens de Sinterklaasintocht is dan ook gericht op de aanwezige volwassenen, de NTR en het Sinterklaasjournaal, de gemeente Den Haag en de sponsoren van de intocht. Onze demonstratie zorgt ervoor dat het een feest wordt voor álle Nederlandse kinderen”, aldus de demonstranten.

Foto: Stephan Burgwal

